Подозреваемый в убийстве президента Гаити признал вину AP: в США обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Находящийся в США гражданин Гаити и Чили признал вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Об этом сообщает агентство Associated Press. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

По данным агентства, 50-летний Родольф Жаар признался в суде Майами в том, что оказывал материальную поддержку и находился в сговоре с целью похищения и убийства Моиза. В частности, он предоставил оружие, еду и жилье колумбийцам, входившим состав преступной группы.

Жаар пошел на сделку со следствием и предоставил данные, которые помогут привлечь к ответственности еще 10 обвиняемых, которые также находятся под стражей в США. При этом приговор самому Жаару будет вынесен 2 июня. Ему грозит пожизненное заключение.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в собственной резиденции группой неизвестных 7 июля. По предположению местных властей, нападавшие были иностранцами. Возможными заказчиками убийства являются бывшие колумбийские военные. После преступления задержали свыше 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пять граждан США и пять сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что неизвестные угрожали расправой следователям, которые занимаются расследованием дела об убийстве Моиза.