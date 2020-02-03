В Черновицкой области Украины обокрали 16-летнюю девушку, которую пытался убить отец. Стражи порядка задержали 19-летнюю соседку пострадавшей по палате.
Задержанная призналась в совершении преступления. Ей грозит до трёх лет лишения свободы. По версии следствия, девушка украла у потерпевшей 14 тысяч гривен, которые волонтёры собрали на её лечение.
16-летняя девушка пострадала от рук нетрезвого отца. Мужчина поссорился со своей женой, а девушка вступилась за мать. Тогда агрессивный отец облил её бензином и поджёг. У пострадавшей были диагностированы глубокие ожоги лица, шеи и левой руки,
Ранее NEWS.ru писал, как в Рязанской области пьяный мужчина поджёг подростка и его мать. Вступившегося за родственников главу семейства агрессор несколько раз ударил трубой по голове. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.
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