https://static.news.ru/photo/d4319148-4698-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Черновицкой области Украины обокрали 16-летнюю девушку, которую пытался убить отец. Стражи порядка задержали 19-летнюю соседку пострадавшей по палате.

Задержанная призналась в совершении преступления. Ей грозит до трёх лет лишения свободы. По версии следствия, девушка украла у потерпевшей 14 тысяч гривен, которые волонтёры собрали на её лечение.

16-летняя девушка пострадала от рук нетрезвого отца. Мужчина поссорился со своей женой, а девушка вступилась за мать. Тогда агрессивный отец облил её бензином и поджёг. У пострадавшей были диагностированы глубокие ожоги лица, шеи и левой руки, сообщает «ТСН Украина».

Ранее NEWS.ru писал, как в Рязанской области пьяный мужчина поджёг подростка и его мать. Вступившегося за родственников главу семейства агрессор несколько раз ударил трубой по голове. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.