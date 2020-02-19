https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области выписавшийся из больницы китаец стал жертвой неизвестных. Его убили.

Как сообщает Росбалт, гражданина КНР, которого ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, убили в городе Железногорске Курской области.

Отмечается, что китаец, который работал на местной обувной фабрике, был выписан из больницы после того, как выяснилось, что у него обычное ОРВИ. В тот же день он стал жертвой неизвестных. Официальные лица в регионе говорят, что преступление не связано со вспышкой коронавируса и возможной ксенофобией по этому поводу.

Как писал NEWS.ru, около 50 жителей села Пронькино в Еврейской автономной области устроили митинг против создания карантинной зоны для обследования иностранцев с подозрением на коронавирус. Областные власти выбрали расположенный в Пронькино лагерь в качестве места, где будут изолировать потенциально заражённых людей. Но селяне возмутились, что правительство поставило их перед фактом, и усомнились в способности властей оградить Пронькино от коронавируса.