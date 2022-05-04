Под Киевом появится набережная имени Бориса Джонсона

В Василькове Киевской области набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Мэр города Наталья Баласинович считает, что политик является «большим другом Украины», поэтому достопримечательность будет носить его имя.

Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, — написала Баласинович в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена).

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон подготовил новый пакет военной помощи Киеву на сумму в £300 млн ($375 млн). Выступая по видеосвязи перед депутатами Верховной рады, он заверил, что Великобритания и её союзники продолжат помогать Украине оружием. Кроме того, Великобритания отправит на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться. По его словам, вооружённые силы продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим российских войск.