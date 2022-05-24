Почти три миллиона человек заболели лихорадкой в КНДР ЦТАК: в КНДР более 2,94 миллиона человек заболели лихорадкой

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За сутки в КНДР зарегистрировали более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой. Умерших нет. Всего, по данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), в стране заболели более 2,94 млн человек.

Ранее, по указанию главы республики Ким Чен Ына, Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда». Причиной стало появление в стране случаев коронавируса. В частности, во всех городах и уездах введён локдаун в попытке остановить распространение «зловредной пандемии» и «искоренить источник заразы» в короткие сроки.

По данным агентства, с конца апреля по 23 мая было зафиксировано более 2,94 млн человек с повышенной температурой. Среди них более 2,54 млн (86,4%) уже выздоровели, ещё порядка 400 тысяч человек продолжают лечение. При этом точное число больных с высокой температурой, у которых выявлен именно COVID-19, не приводится.

Число погибших в результате заболевания составляет 68 человек. Сообщалось, что как минимум у одного из них был выявлен вариант штамма коронавируса «омикрон» ВА.2, иначе именуемый «стелс-омикрон».

По данным ЦТАК, ситуация с распространением пандемии «эффективно сдерживается и контролируется». Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса.

Ранее чиновник из администрации американского президента заявил, что власти КНДР не отреагировали на поступившие от США предложения о помощи в борьбе против коронавируса, так как сочли их намерения неискренними. По его словам, в Пхеньяне решили, что США не могут искренне поддержать это государство, так как используют против него «враждебную» политику, одобряя военные учения и санкции.