Почти 40 человек пропали без вести после крушения судна в Индийском океане Китайское рыболовное судно перевернулось в Индийском океане, 39 человек пропали

Фото: AGAMI/M. Guyt via www.imago-imag/Global Look Press

В центральной части Индийского океана перевернулось рыболовецкое судно под флагом Китая. В результате происшествия 39 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение страны. По имеющимся данным, инцидент произошел около трех часов утра 16 мая.

Находившиеся на борту 39 человек пропали, среди них 17 граждан КНР, 17 граждан Индии и пять граждан Филиппин. На настоящий момент никто из пропавших не найден, спасательно-поисковые работы продолжаются, — говорится в телесообщении.

После случившегося председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активировать механизм реагирования на ЧС, направить к месту крушения поисково-спасательные силы и согласовать международную спасательную операцию.

Ранее 18 человек пропали без вести в результате крушения китайского грузового судна, потерпевшего бедствие у берегов Японии. Еще четырех человек удалось спасти. По имеющимся данным, на борту корабля находилось 22 человека, граждане Китая и Мьянмы.

Также береговая охрана Туниса сообщила, что четыре судна со 120 африканцами на борту, которые направлялись в Италию, затонули у побережья недалеко от тунисского города Сфакс. Число погибших в результате кораблекрушения достигло 17 человек.