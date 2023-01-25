18 человек пропали без вести в результате крушения судна у берегов Японии

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

По меньшей мере 18 человек пропали без вести в результате крушения китайского грузового судна, терпящего бедствие у берегов Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану. Предполагается, что пропавшие дрейфуют на спасательных шлюпках.

Еще четырех человек удалось спасти. По имеющимся данным, на борту корабля находилось 22 человека, граждане Китая и Мьянмы.

Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно тонет у берегов японских необитаемых островов Дандзе, относящихся к префектуре Нагасаки. Ведется спасательная операция. Сигнал бедствия был подан поздно вечером во вторник 24 января. При этом сообщалось, что корабль сильно накренился и тонет.

На место направлены несколько патрульных катеров береговой охраны. Также помощь оказывает экипаж находившегося поблизости танкера.

Также береговая охрана Туниса сообщила, что четыре судна со 120 африканцами на борту, которые направлялись в Италию, затонули у побережья недалеко от тунисского города Сфакс. Число погибших в результате кораблекрушения достигло 17 человек.