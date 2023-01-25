Грузовое судно с экипажем на борту потерпело крушение у берегов Японии

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Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно тонет у берегов японских необитаемых островов Дандзе, относящихся к префектуре Нагасаки. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану страны. На месте происшествия ведется спасательная операция.

По данным телеканала, на борту тонущего судна находятся 22 человека, среди них граждане Китая и Мьянмы. Сигнал бедствия был подан поздно вечером во вторник 24 января. При этом сообщалось, что корабль сильно накренился и тонет.

На место направлены несколько патрульных катеров береговой охраны. Также помощь оказывает экипаж находившегося поблизости танкера.

Ранее сообщалось, что у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек, судьба остальных людей неизвестна. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.

Также береговая охрана Туниса сообщила, что четыре судна со 120 африканцами на борту, которые направлялись в Италию, затонули у побережья недалеко от тунисского города Сфакс. Число погибших в результате кораблекрушения достигло 17 человек.