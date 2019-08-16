Пираты напали на корабль у берегов Камеруна и захватили восьмерых заложников, в том числе трёх россиян, сообщает российское Министерство иностранных дел. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежало датской компании «Ультрабалк». МИД РФ заверил, что совместно с властями Камеруна делает всё возможное для освобождения граждан России. Гвинейский залив, в котором было совершено нападение, до недавнего времени считался относительно безопасным для моряков, особенно на фоне свирепствовавших в Аденском заливе сомалийских пиратов. Но пока мировое сообщество бросило все силы на борьбу с флибустьерами из Сомали, их «коллеги» из Нигерии и Камеруна перехвалили пальму пиратского первенства.

Работники ножа и «калаша»

Только в этом году Международное морское бюро зафиксировало 30 нападений на гражданские суда в Гвинейском заливе. В прошлом году подобных атак было 72 — огромный скачок, учитывая, что в 2014 году было доложено всего о 28 инцидентах.

MDAT-GoG: Vessel Under Attack, Douala Port, Cameroon. An unknown number of pirates are reported to be on board. Vessels are advised to exercise extreme caution in this area. (15/08/19, 01:18 UTC) @AsketOperations #MDATGoG #marsec #piracy pic.twitter.com/FkBB2XUoFh — HELLENICSHIPPINGNEWS (@HELLENICSHIP) August 15, 2019

The Economist считает, что в реальности пиратских захватов может быть в два раза больше, чем на бумаге, так как владельцы судов часто решают не докладывать о подобных инцидентах властям. Расследование случившегося всегда связано с задержкой кораблей в гаванях, а для перевозчиков это - потеря денег. В очень многих случаях судовладельцы предпочитают по-тихому заплатить выкуп пиратам. Тем более, что нигерийские корсары устанавливают разумные цены, в отличие от сомалийцев.

Причина того, что всё больше нигерийцев и камерунцев выбирают пиратскую долю, в бедности и безработице, процветающих в Западной Африке. Многие морские разбойники также закалились в сражениях местных сепаратистских групп.

Исторически пираты Гвинейского залива (именно на его берегах располагаются Нигерия и Камерун) захватывали груз торговых судов для последующей продажи на чёрном рынке, а вот заложников брали редко. В 2015 году мировые цены на нефть упали, а так как именно она составляла основную добычу местных, им пришлось осваивать опыт «коллег» из Сомали. Но в отличие от сомалийцев, пираты из Камеруна и Нигерии не похищают корабли вместе с командой — судна им просто негде держать. Вместо этого они врываются на корабль, вооружённые AK-47 и ножами, и «угоняют» команду на берег, чаще всего — в лабиринты дельты реки Нигер. В прошлом году таким образом были похищены, как минимум, 193 человека.

Исследователи, согласно статье The Economist, подозревают нигерийскую армию в содействии или, по крайней мере, равнодушном отношении к пиратам. Во многих случаях захватчики знали точное число экипажа на корабле и действовали так, как будто кто-то предупреждал их о прибытии на место береговой охраны. В Нигерии пиратство даже не считается преступлением — такой статьи просто нет в уголовном кодексе. В то время как количество осуждённых за пиратство в Сомали уже достигло 300 человек, в Нигерии пока не было ни одного подобного случая.

Ещё одна причина распространения тревожной тенденции в том, что нигерийское правительство не разрешает владельцам судов нанимать частные компании для вооружённой охраны кораблей. Осознав, что это прибыльный бизнес, Нигерия стала выделять своих солдат для защиты от морского разбоя. Не бесплатно, конечно.

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сомалийские пираты остались не у дел

Десять лет назад ужас на моряков наводили захватчики с другой стороны африканского континента — из Сомали. В 2011 году они были в ответе за 236 вооружённых нападений, а выкуп, который они требовали за освобождение кораблей, мог достигать $5 млн. Уже в прошлом году число атак у сомалийских берегов упало до трёх.

Победить пиратство в Сомали удалось благодаря усилиям международного сообщества. Руководство восточноафриканского государства едва контролирует собственную столицу, надеяться на них в этой борьбе было почти бесполезно. Военно-морские силы западных держав начали патрулировать воды близ Сомали в 2009 году, вскоре к ним присоединились Россия, Индия, Китай и Иран. Во многих странах начались судебные процессы над захваченными сомалийскими пиратами. Власти местных государств начали делиться друг с другом данными о пиратах и совершённых ими атаках, что облегчило процесс обнаружения похитителей.

Но ключевую роль сыграло, пожалуй, то, что судовладельцы начали нанимать частные военные компании для защиты своего имущества. Ощетинившейся пулемётами и окружённые охранными судами, торговые корабли стали непосильной добычей для сомалийских пиратов.

Пираты Гвинейского залива с каждым годом действуют более дерзко, но мировое сообщество не спешит предпринимать те же меры, что были задействованы в Сомали. Возможно, нападение на судно с российскими моряками у берегов Камеруна побудит Россию и зарубежные страны к более активным действиям по борьбе с пиратством в Гвинейском заливе.