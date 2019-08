Только в этом году Международное морское бюро зафиксировало 30 нападений на гражданские суда в Гвинейском заливе. В прошлом году подобных атак было 72 — огромный скачок, учитывая, что в 2014 году было доложено всего о 28 инцидентах.

MDAT-GoG: Vessel Under Attack, Douala Port, Cameroon. An unknown number of pirates are reported to be on board. Vessels are advised to exercise extreme caution in this area. (15/08/19, 01:18 UTC) @AsketOperations #MDATGoG #marsec #piracy pic.twitter.com/FkBB2XUoFh