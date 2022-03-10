Побег фараонов: Египет хочет вывести свои экспонаты с Украины

В Египте заявили, что в свете последних геополитических событий они хотели бы вернуть себе древнеегипетские артефакты, которые находятся в Одесском археологическом музее на Украине, передает агентство Al-Monitor. Египтяне опасаются , что их национальные артефакты может ждать судьба музеев, разрушенных в ходе различных военных действий.

Кусочек Египта в украинской Одессе

Древнеегипетская коллекция музея является крупнейшей и единственной на всей Украине и одной из старейших на постсоветском пространстве. Сам музей был открыт ещё в 1825 году, и на сегодняшний день в нём хранится от 400 до 800 редких экспонатов, посвящённых истории древнего Египта.

Коллекция покрывает широкий пласт египетской истории начиная с додинастического периода и заканчивая птолемеевской эпохой (IV тыс. до н. э. — начало н. э.). Артефакты, которые находятся в музее, относятся к разным сферам жизни древнеегипетского общества, включая религиозные церемонии, погребальные ритуалы, повседневную жизнь.

Основная часть коллекции пополнилась в период, когда в Египте ещё не существовало строгого контроля за вывозимыми историческими ценностями, поэтому в музее есть очень ценные экземпляры, которые в наши дни вывезти с территории ближневосточной страны не удалось бы.

Вернуть нельзя оставить

Некоторые египетские эксперты считают, что коллекцию необходимо оставить в украинском музее, но тщательно следить за её сохранностью. Например, профессор археологии Каирского музея Ахмед Бадран призвал международные организации, такие как UNESCO и Международный совет музеев, проследить за тем, чтобы Одесский археологический музей никак не пострадал в ходе конфликта на Украине.

Он добавил, что основной риск для музея представляют не сколько военные действия, сколько общая нестабильность и паника, при которых злоумышленники могут похитить экспонаты.

Другие же, включая известного египтолога Бассама аль-Шаммаа, считают , что все 800 экспонатов необходимо вывезти с Украины и вернуть их на территорию Египта. По его словам, в музее находится третья крупнейшая коллекция египетских артефактов в Европе, которую нужно в кратчайшие сроки вывезти с территории страны.

Иностранные медиапорталы, а также президент Украины Владимир Зеленский считают, что российские войска в ближайшие дни планируют провести бомбардировку Одессы, и подобные слухи только усиливает опасения египтян.

Часть саркофага с изображением лица и головного убора archaeology.odessa.ua

Как тысячелетние артефакты доживают своей век

Опасения Египта, что конфликт может нанести суровый ущерб сохранности экспонатов, небезосновательны, так как современная история знает немало примеров, когда в ходе боевых действий объекты культуры, в том числе и музеи, подвергались масштабным разрушениям.

Несмотря на это, в большинстве случаев, даже в условиях военных действий, стороны конфликта зачастую стараются обходить стороной исторические достопримечательности, следуя Гаагским конвенциям и декларациям, закреплённым ещё на заре XX века.

Так было во время интервенции международной коалиции в Ливию, когда древнеримский город Лептис-Магна не подвергся бомбардировке, даже несмотря на слухи о том, что там скрывалась военная техника армии Каддафи. А когда ливийский конфликт перерос в гражданскую войну, работа по обеспечению охраны и сохранности исторического города перешла в руки местных волонтёров.

Тем не менее безопасность музеев и содержащихся в них экспонатов не всегда может быть гарантирована. Один из самых знаменитых мировых музеев — парижский Лувр — был значительно разграблен в ходе Второй мировой войны. Тысячи картин были похищены, многие из них не удалось вернуть до сих пор.

Боевые действия часто приводят к полному уничтожению исторически значимых объектов. Самые громкие скандалы современной истории связаны с запрещёнными в России организациями Талибан и ИГИЛ, которые по ходу своего наступления полностью разрушали содержимое музеев и исторических объектов. В 2001 году Талибан взорвал две огромные статуи Будды, вопреки мировым протестам.

Чуть больше 10 лет спустя боевики Исламского государства во время своего продвижения по территории Сирии не только ломали музейные экспонаты и сносили руины древних городов вроде Пальмиры, но и запечатлели происходящее на видео, чтобы в дальнейшем опубликовать и использовать как часть своей пропаганды.