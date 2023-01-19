По красным линиям в «Рамштайн»

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завтрашнему собранию антироссийской коалиции в формате «Рамштайн» предшествовала напряженная дискуссия в рядах доноров киевского режима, или, вернее, натовской Украины. Суть обсуждения европейскими союзниками под плотным контролем американцев сводится к тому, насколько можно повышать ставки в игре вокруг Украины, градус конфронтации с Россией. Есть ли риск прямого столкновения с русскими в случае начала поставок укробойцам не просто летального, но откровенно наступательного оружия.

В центре дискуссии возможность прямых поставок танков непосредственно с натовских арсеналов, где хранятся вооружения непосредственно для сил Североатлантического альянса. Камнем преткновения всего обсуждения было явное нежелание союзников быть первыми, инициаторами такого снабжения команды Зеленского, которая постоянно стремится действовать, не оглядываясь на специфические интересы покровителей. И даже французский жест с поставками колесных танков все точки над «i» не расставил. Между тем в Брюсселе прекрасно понимают, что новенькие немецкие Leopard 2 и американские Abrams потребуют не только обучения украинских экипажей, но и создания материальной базы обслуживания с натовскими техниками. А может, на первых порах — присутствия на Украине не только инструкторов, но и экипажей из стран Альянса. А это уже путь к тому самому прямому столкновению, когда все заявления о том, что ни Великобритания, ни Франция не являются сторонами конфликта, не сработают.

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press M1 Abrams

Более того, в Киеве не скрывают, что к весне хотят сформировать несколько свежих корпусов (новое в военной структуре Украины) численностью 75 тысяч бойцов, полностью оснащенных современной ударной натовской техникой. Зеленский с компаньонами обещает прорваться к Мелитополю и Бердянску, отвоевав, дескать, оккупированные территории. Конечно, языком трепать не мешки ворочать. Но вот отставной американский генерал Дэвид Петреус, бывший шеф Центрального командования армии США и экс-директор ЦРУ, призывает украинцев с натовскими танками прорываться уже на территорию исторической России. Тем более что после «переформирования» наших сил под Харьковом ВСУ и так вышли на наши границы. А такой посыл — прямой путь к третьей мировой ядерной. И хоть Петреус имеет репутацию экстремиста и давно в полной отставке, но американцы постоянно используют безответственных отставников для тестирования общественного мнения и давления на союзников.

А тут еще и Кондолиза Райс в своей ставшей широко известной статье прямо пишет, что США должны использовать уникальный шанс: нанести удар по России руками гибнущих украинцев и за счет европейских союзников. Похоже, из Европы делают не только дойную корову, но и сакральную жертву ради торжества демократии и гендерного разнообразия.

Европейцы понимают, что поставки танков выводят конфликт на Украине на новый уровень, но сами становятся заложниками пропагандистской инерции. С другой стороны, в своей поддержке Украины они уже пересекали несколько условных красных линий. Сначала с предоставлением украинцам вошедших в местный фольклор Javelin, затем средств разведки и связи, потом HIMARS. Наконец, систем ПРО Patriot. И каждый раз Москва отделывалась общими угрозами и выражениями озабоченности. Не исключено. что в натовских столицах уверены: мол, прокатит и сейчас с танками.

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press HIMARS

Другой вопрос, что, во-первых, приходится расставаться с собственным стратегическим запасом. А главное — в условиях антироссийских санкций и неминуемого подорожания не только энергоресурсов, но и стратегического сырья в целом стоимость возмещения отданной украинцам техники возрастет, по разным подсчетам, от 60% до 150%. И такая арифметика может заставить некоторые страны хорошо подумать. Хоть, как мы видим, самообман зачастую заменяет здравый смысл.

Однако и теперь некие «горячие головы» ждут от завтрашних посиделок антироссийской коалиции чуть ли не прямого объявления нам войны. Не исключено, что это делается для психологической «разгрузки»: ждали тотальных кровопролитий, а они просто решили украинцам немного танков перебросить. Ух, отпустило.