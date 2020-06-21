ПНС Ливии расценило позицию Каира как объявление войны

https://static.news.ru/photo/ef694356-b3d6-11ea-8769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о ливийском кризисе является посягательством на суверенитет Ливии.

Как говорится в специальном заявлении Президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявление ас-Сиси является вмешательством во внутренние дела и могут рассматриваться как объявление войны, сообщает ТАСС со ссылкой на ливийский телеканал «Аль-Ахрар».

Ранее ас-Сиси заявил, что Каир готов помочь племенам Ливии в борьбе против вмешательства иностранных государств. По словам, президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, «Ливию будет защищать только ливийский народ». В своём выступлении перед представителями соседней страны политик отметил, что Египет будет готовить и вооружать племена.

Ас-Сиси подчеркнул: Каир не допустит захвата города Сирт (расположен в 900 км от границы с Египтом) и муниципалитета Эль-Джуфра, находящихся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Регион является стратегически важным. Ранее в заседающем в Триполи правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа не раз говорили, что будут готовы к переговорам с ЛНА только после возвращения контроля над населёнными пунктами, писал NEWS.ru.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда поддержанные НАТО протестующие свергли и убили авторитарного правителя Муаммара Каддафи. С 2014 года признанному большинством стран ПНС противостоит армия под руководством маршала Хафтара, подчиняющаяся альтернативному правительству страны.