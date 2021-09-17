Плюшевые мишки в образе Меркель появились в Германии

В немецком городе Кобург создали коллекцию плюшевых медведей в честь Ангелы Меркель. Игрушки посвящены её уходу с поста канцлера Германии. Об этом сообщает Welt.

Фабрика уже изготавливала плюшевых мишек в образе экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, одного из канцлеров Германии Гельмута Шмидта, королевы Великобритании Елизаветы II.

Мы пытаемся выразить моменты современной истории с помощью плюшевых мишек как вида искусства, — сказал управляющий директор Мартин Херманн.

Коллекционный медведь Меркель стоит €189 (более 16 тысяч рублей). Всего их будет 500 штук. Депутат бундестага от избирательного округа Кобург Ханс Михельбах получил медведя, которого должен передать самой Меркель. На этой копии цифра «16» — символический срок её полномочий.

Ранее в Германии выпустили сладости в форме головы Ангелы Меркель. Они предназначены для тех, кто хочет пожелать политику «всего наилучшего в связи с уходом в отставку».