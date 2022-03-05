Платформы Coursera и Pearson прекратили деятельность в России

Образовательная платформа Coursera будет недоступна для российских пользователей. Представители американской компании заблокируют доступ к платным программам, а также прекратят сотрудничество с российскими университетами. Об аналогичной мере заявил и британский портал Pearson. Данные решения были приняты в связи с началом военной спецоперации РФ на Украине.

В письме, опубликованном на официальном сайте компании, её представители заявили, что они не будут поддерживать финансовую и репутационную выгоду российских преподавателей или учебных заведений, «пока происходит эта трагедия».

Для россиян, успевших приобрести курсы, есть 90 дней на их прохождение, уточнили в заявлении. При этом все студенты украинских университетов будут иметь бесплатный доступ к платформе Coursera for Campus.

Вслед за Coursera к подобным мерам решила прибегнуть британская образовательная платформа Pearson. Компания ограничит поставки продукции на территории России и Белоруссии. Pearson обещала пожертвовать $1,3 млн благотворительным организациям, поддерживающим направление гуманитарной помощи на Украине.

Ранее датская компания LEGO приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России из-за западных санкций. Кроме того, немецкий производитель Mercedes-Benz приостановил поставки автомобилей в Россию. Ещё один немецкий концерн, BMW, остановит сборку машин на калининградском «Автоторе», а также прекратит поставки автомобилей на российский рынок.