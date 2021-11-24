Пираньи атаковали пляжи и отгрызли палец девочке в Аргентине

Голодные пираньи стали нападать на жителей Аргентины, которые из-за жары купаются в местных реках. Спасатели не успевают оказывать помощь пострадавшим, рассказали Daily Mail в местных экстренных службах. Последней жертвой стала 13-летняя аргентинка, которой агрессивные плотоядные рыбы откусили палец на ноге.

Родители сразу же вызвали врачей, и те попытались спасти палец ребёнка, но у них не получилось. Один из спасателей Серхио Берарди объяснил поведение пираний слишком высокой температурой и низким уровнем воды в реках, из-за чего они стали охотиться агрессивнее.

Дежурные спасатели буквально сбились с ног, пытаясь помочь всем пострадавшим людям. Эти рыбы передвигаются косяками, поэтому мы получили так много жертв, — сказал он.

При этом многие жертвы выкладывают фото с откусанными кусками плоти на разных участках тела. Например, одна женщина показала свой указательный палец на руке, с которого пиранья содрала кусок кожи. У другой пострадал мизинец, тоже на руке. У остальных были глубокие порезы лодыжек, пальцев и кистей рук, мальчик получил даже открытый перелом руки.

daily mail / twitter

Всего были покусаны более 30 человек, все они пострадали на пляжах у реки Парана в Санта-Фе (город в Аргентине).

Ранее одессита утащила на глубину огромная рыба. Его тело нашли в 15 метрах от берега на глубине пяти метров. Он рыбачил в Хаджибейском лимане возле Одессы, когда крупная рыба атаковала.