Pfizer проинформировал о проблемах с производством вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d44cc28a-3722-11eb-9c91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Компания Pfizer собирается выпустить лишь половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок.

Расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось, — заявил представитель компании, слова которого приводит Fox News.

Известно, что Pfizer и BioNTech планировали произвести 100 млн вакцин к концу 2020 года. Теперь количество доз сокращено в два раза — до 50 млн.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.