Песков выразил уверенность в нормализации отношений России и Запада

Москва уверена, что период нормализации в отношениях России и Запада так или иначе наступит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что заявления из Киева о готовности обсуждать нейтральный статус Украины являются «движением в сторону позитива». Его слова приводит РИА Новости.

Ждали…По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит, — заявил Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин слышит мнения всех российских граждан и видит пропорцию согласных и несогласных с проведением военной операции на Украине.

Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям, — отметил представитель Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее. По его словам, Запад «выгораживает украинский режим и закрывает глаза» на военные преступления Киева против мирного населения.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость, что и было сделано. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их суверенитет в связи с обострением ситуации на границе.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Совет Федерации также ратифицировал соглашение.

24 февраля Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.