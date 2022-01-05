Песков заявил, что Казахстан сам справится с внутренними проблемами

Казахстан сам в состоянии справиться с внутренними проблемами, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя массовые беспорядки в республике. Представитель Кремля добавил, что Нур-Султан не запрашивал помощь у Москвы.

Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Казахстан не запрашивал у России помощи. Он также добавил, что важно, чтобы никто не вмешивался в ситуацию с массовыми беспорядками извне.

Ранее политолог Константин Калачёв проанализировал ситуацию в Казахстане. Он заявил, что акции протеста являются результатом накопившихся внутренних проблем и управленческих ошибок, а также заговора внутри элит, иначе политические требования демонстранты не выдвинули бы так скоро. Повышение цен на газ эксперт считает триггером, спровоцировавшим взрыв недовольства политикой правительства.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.