Песков заявил о непоследовательности Киева на переговорах

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «непоследовательной» позицию Украины на переговорах с Россией. По его словам, об этом свидетельствуют заявления местных властей о прекращении диалога с российской стороной. В Кремле фиксируют все подобные высказывания, передаёт РИА Новости.

На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях. Они каждый день меняют свою позицию, но всё чаще и чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем, — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров с Москвой. Прорыв в переговорном процессе зависит от решения президента России Владимира Путина, отметил он в ходе выступления в видеоформате на встрече исполнительных директоров, которую организовала The Wall Street Journal. Он добавил, что переговорные группы сторон взаимодействуют на уровне их участников. Украинский президент при этом уточнил, что считает важным продолжать такие обсуждения.

Ранее стало известно, что украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил: время для ведения переговоров между Украиной и Россией прошло. По его словам, сейчас эти переговоры застопорились по очевидным причинам.