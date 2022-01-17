Песков усомнился в необходимости США для обсуждения отношений с Украиной

Москва не считает, что к обсуждению российско-украинских отношений нужно привлекать Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобным образом он ответил на вопрос о возможности проведения трёхстороннего саммита, сообщает ТАСС.

Зачем Соединённые Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договорённостей, то есть, точнее, на отсутствие хода? — сказал представитель Кремля.

Говоря о возможности трёхстороннего формата в принципе, Песков предположил, что, может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы.

Ранее Песков отметил, что Москва не получала никаких предложений от американской стороны о проведении трёхстороннего саммита Россия — Украина — США.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский предложил организовать саммит глав трёх государств американскому коллеге Джо Байдену. В Киеве считают, что переговоры можно было бы провести в формате видеоконференции. По словам Ермака, в США этой идеей заинтересовались, осталось дождаться реакции российской стороны.