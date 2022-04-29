Песков назвал преждевременными разговоры об участии Путина в саммите G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет готовиться к саммиту G20. Он отметил, что обсуждать «модальность участия» российской стороны пока всё ещё рано, пишет ТАСС. Ранее глава Индонезии Джоко Видодо пригласил президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати.

Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия, мы будем вас своевременно информировать, — сказал представитель Кремля.

Вместе с Путиным приглашение на саммит «Большой двадцатки» также получил украинский лидер Владимир Зеленский. Мероприятие пройдёт в ноябре на острове Бали.

До этого Зеленский сообщил, что провёл переговоры с президентом Индонезии, поблагодарив его за приглашение на саммит G20. Российский президент также провёл телефонные переговоры с Видодо 28 апреля, на которых были обсуждены в том числе вопросы участия в саммите.