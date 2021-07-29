Песков рассказал о российском ответе на активность НАТО

Активность НАТО у российских границ обязывает Москву принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он прокомментировал учения Agile Spirit 2021, которые прошли в Грузии с участием 12 стран — членов НАТО, а также Грузии, Украины и Азербайджана. Песков заявил, что проведение этих манёвров лишний раз подтверждает, что военный блок соприкасается с российскими границами. Представитель Кремля назвал такую ситуацию предметом для очень внимательного отслеживания с российской стороны.

Главное — это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чём неоднократно говорили и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители, — заявил Песков.

Комментируя участие Азербайджана в учениях, представитель Кремля отметил, что Россия дорожит партнёрскими отношениями с этой страной. По его словам, у Москвы и Баку имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию отношений.

Учения стартовали 26 июля. В них были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих, 700 из них являются военными США, ещё 1,5 тысячи — грузинские солдаты.

Ранее в Чёрном море завершились совместные военные учения Украины и НАТО. Они стали самым масштабными манёврами за последние 20 лет между двумя странами. В них приняли участие почти три тысячи военнослужащих, десятки кораблей, самолёты и спецназ. Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что все задачи были выполнены в полном объёме.