Песков прокомментировал сообщение о поставке российской вакцины в Сирию

https://static.news.ru/photo/d25074d8-7474-11eb-9a01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия помогала и будет помогать Сирии. Таким образом он прокомментировал публикации о поставках вакцины Дамаску.

Россия помогает и будет дальше помогать Сирии, — цитирует ТАСС Пескова.

Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.

Ранее сообщалось, что власти еврейского государства обратились в Кремль с просьбой о помощи в решении некоего «вопроса гуманитарного характера». Отмечается, что этот вопрос оказался как-то связан с 25-летней жительницей израильского города Модиин-Илит якобы случайно пересекла границу и оказалась в Сирии. В итоге гражданку Израиля обменяли на двух задержанных в Израиле сирийцев. Она была доставлена домой спецрейсом из российской столицы.

20 февраля The New York Times со ссылкой на источник сообщила , что обмен израильтянки на двух сирийских пастухов — лишь формальность, а на самом деле сирийская сторона поставила условием обмена доставку в Сирию из России через Израиль партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

Переговоры проходили по каналу специальной видеосвязи и продолжались около часа. Их детали были неизвестны, соответствующие обсуждения оказались закрыты для СМИ, сообщал NEWS.ru.