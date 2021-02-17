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Ближний Восток

Экстренная сделка: Россия помогла Сирии и Израилю договориться

Дамаск готов вернуть соседям перебежчицу в обмен на двух граждан
19:02, 17 февраля 2021 11
Фото: Xinhua/Global Look Press

Россия согласилась выступить посредницей между Сирией и Израилем в вопросе обмена пленными. Сирийские официальные лица сообщили 17 февраля, что властям в Дамаске удалось добиться согласия на освобождение двух удерживаемых еврейским государством сирийцев в обмен на выдачу израильской гражданки, которая пыталась проникнуть в Арабскую Республику с юга и задержана местными органами безопасности.

О том, что власти еврейского государства обратились к Москве с просьбой о помощи в решении некоего «вопроса гуманитарного характера», одним из первых сообщило радио «Кан». В этом контексте отмечалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху 16 февраля даже созвал экстренное заседание правительства, где шла дискуссия о некоем событии «в сфере безопасности». Переговоры проходили по каналу специальной видеосвязи и продолжались около часа. Его детали были неизвестны, соответствующие обсуждения оказались закрыты для СМИ.

Правда, в этом контексте израильские наблюдатели вспомнили то, что в апреле 2019 года Россия оказала гуманитарную помощь израильским властям в поиске погибшего бойца Армии обороны (ЦАХАЛ) Захарии Баумеля, который пропал при выходе танкового батальона из окружения у населённого пункта Султан-Якуб (Ливан) 11 июня 1982 года. Его останки находились в Сирии. В апреле 2019 года российское Министерство обороны передало их Нетаньяху для погребения, которое состоялось на военном кладбище в Иерусалиме.

Xinhua/Global Look Press

Предполагалось, что на этот раз речь может идти об останках сослуживцев Баумеля — бойцов Йегуды Каца и Цви Фельдмана. Однако, как пояснили сирийские официальные лица 17 февраля, в действительности между двумя соседними странами при посредничестве российских переговорщиков было достигнуто устное соглашение об обмене пленными. Еврейскому государству будет выдана его гражданка, которая, как утверждается, «случайным образом» пересекла границу и попала в южную сирийскую провинцию Кунейтра, в то время как официальному Дамаску вернут двух его граждан, долгое время находившихся в тюремном заключении у израильтян. Как уточняют местные СМИ, Нетаньяху согласился на выдачу двух арабов, которые были задержаны в районе Голанских высот за участие в сирийской ячейке партии «Хезболла» и терроризм.

Специально для финализации сделки по обмену пленными с официальным Дамаском в Москве 17 февраля вели переговоры израильский помощник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и координатор еврейского государства по вопросам заложников Яарон Блум. Были задействованы и дипломатические каналы.

После того как целый ряд арабских стран решился при посредничестве США на нормализацию отношений с Израилем в 2020 году, появились предположения, что к соответствующему шагу готов и официальный Дамаск. К этому его якобы подталкивает непростое экономическое положение, которое установилось из-за последствий вооружённого конфликта, раздела территории и международных санкций. В качестве аргумента эксперты нередко указывали, что восстановившие своё посольство в Дамаске Эмираты могли бы подготовить почву для такой сделки. В числе посредников, естественно, называлась и российская сторона, чья помощь помогла президенту Сирии Башару Асаду сохранить власть и вернуть контроль над территориями. Сам Дамаск говорит о неправдоподобности такого сценария: в разговоре с NEWS.ru глава сирийской дипмиссии в Москве Рияд Хаддад называл приоритетом палестинское дело и возвращение занятых израильтянами по итогам Шестидневной войны Голанских высот.

Не исключено, что увеличение числа сделок по обмену заключёнными по крайней мере интенсифицирует между странами каналы обратной связи.

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