Песков переадресовал в Минобороны вопрос об обмене военных на «Азовстали» Песков переадресовал в Минобороны вопрос об обмене украинских военных на заводе «Азовсталь»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможности обмена украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь», на российских военнопленных, пишет РИА Новости. О возможности такого обмена ранее заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Это вопрос к военным, — сказал Песков.

Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил о блокировке тоннеля на заводе «Азовсталь». Он уточнил, что благодаря данному тоннелю бойцы ВСУ проложили выход к реке. Ходаковский также оценил физическое состояние противника, отметив усталость украинских солдат. По словам командира, заблокированные на комбинате военные «просятся на свободу».

После этого вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев запросил обмен раненых украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Она подчеркнула, что никакого решения по данному вопросу пока нет, переговоры продолжаются.

7 мая штаб теробороны ДНР сообщил, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 50 гражданских. По данным ведомства, число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек. Кроме того, с территории завода по гумкоридорам вывели 51 человека, в том числе 11 детей.