Песков: новое заявление Байдена о Путине вызывает тревогу

Последнее высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вызывает тревогу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле продолжат отслеживать ситуацию и тщательно фиксировать подобные заявления.

Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше, — сказал он.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником».

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания Байдена в отношении Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова. Французский лидер также призвал воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.

В МИД Китая, в свою очередь, призвали стороны ответственно подходить к своим высказываниям и стараться играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине.