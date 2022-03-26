В Госдепе заявили, что слова Байдена о Путине были сказаны на эмоциях

Резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина были сделаны на эмоциях. Такое мнение выразил старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин, сообщает ТАСС. По его словам, позиция Байдена не отражает официальный политический курс Белого дома.

Высказывание президента не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают. <...> Это высказывание было эмоциональным, — сказал он.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а российский лидер «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома назвал Путина «мясником».

25 марта президент Соединённых Штатов заявил, что считает российского коллегу «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.