Песков: оскорбления Байдена сужают окно для налаживания отношений с США

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Личные оскорбления президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова хозяина Белого дома, назвавшего 26 марта российского коллегу «мясником».

Новые оскорбления от Байдена в адрес Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США, — сказал Песков.

Новое оскорбительное высказывание Байден озвучил в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше. Американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником».

25 марта президент Соединённых Штатов заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Ранее Байден в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» сказал, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».

До этого американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, также назвал президента РФ «военным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоставлять украинской экономике прямую финансовую помощь.