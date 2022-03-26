Байден назвал Путина «мясником»

Американский президент Джо Байден снова недипломатично высказался о российском лидере, передаёт CNN. В ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше он перед журналистами назвал Владимира Путина «мясником».

Он мясник, вот что я думаю, — ответил Байден на вопрос журналиста о том, что он думает о российском президенте на фоне событий на Украине.

Это не первое некорректное высказывание Байдена. 25 марта президент Соединённых Штатов заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Ранее президент США в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» заявил, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».

До этого американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, также назвал президента РФ «военным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоставлять украинской экономике прямую финансовую помощь.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя одно из высказываний Байдена в адрес Путина, заявил, что подобные слова непозволительны и непростительны. Он отметил, что президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие высказывания.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.