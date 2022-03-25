Байден вновь назвал Путина «военным преступником»

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником», передаёт РИА Новости. Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником, — сказал Байден.

Ранее президент США в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» заявил, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор». Байден не в первый раз высказывается в адрес главы России подобным образом.

До этого американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, назвал президента РФ «военным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоставлять украинской экономике прямую финансовую помощь.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.