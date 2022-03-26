Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания главы Белого дома Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова, сообщает AFP. Французский лидер также призвал воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.

Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным, — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что в ближайшее время намерен снова провести телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы, как ожидается, будет поднят вопрос об эвакуации жителей Мариуполя, которую, по словам французского лидера, «нужно провести как можно быстрее».

Новое оскорбительное высказывание Байден озвучил в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше. Американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником».

25 марта президент Соединённых Штатов заявил, что считает российского коллегу «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.