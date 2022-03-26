МИД КНР призвал ответственно подходить к высказываниям после слов Байдена

Все заинтересованные стороны должны быть ответственны за свои высказывания и стараться играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС. Так он прокомментировал последние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Все заинтересованные стороны должны быть ответственны за свои высказывания, играть конструктивную роль, — сказал Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая отметил, что диалог и продвижение мирных переговоров — это единственный выход из кризиса, который сложился на Украине.

Во время выступления в Варшаве 26 марта Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома назвал российского лидера «мясником».

25 марта глава Белого дома заявил, что считает российского коллегу «военным преступником». Он предположил, что его личное мнение не будет отличаться от формальной юридической оценки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.