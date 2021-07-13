Песков отказался говорить, готова ли Россия принять Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, готова ли Москва принять Донбасс, раз он не нужен Украине, передаёт «Интерфакс».

Во время общения с журналистами представителя Кремля спросили, готова ли РФ принять Донбасс, если президент Владимир Путин считает, что Киеву он не нужен.

Оставлю без ответа этот вопрос, — сказал Песков.

Он добавил, что Москва знает о тяжёлой ситуации в Донбассе и делает всё возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи людям, которых отвергла собственная страна.

Накануне была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Глава государства в ней отметил, что «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного пространства, воспринимает как большую общую беду, как трагедию. По его мнению, отношения ухудшились из-за «целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву» единства двух народов.

Кроме того, Путин, описывая предпосылки произошедшего в Донбассе конфликта, заметил, что «судя по всему, Киеву Донбасс просто не нужен».