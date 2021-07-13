Песков отказался говорить, готова ли Россия принять Донбасс

Он добавил, что Москва знает о тяжёлой ситуации в Донбассе и делает всё возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи людям, которых отвергла собственная страна.
Накануне была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Глава государства в ней отметил, что «стену», возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимает как большую общую беду, как трагедию.По его мнению, отношения ухудшились из-за «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву» единства двух народов.
Кроме того, Путин, описывая предпосылки произошедшего в Донбассе конфликта, заметил, что «судя по всему, Киеву Донбасс просто не нужен».