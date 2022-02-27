Песков: Киев предупреждён, что военная операция больше не приостановится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что украинская сторона предупреждена о том, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, в связи с переговорами приостанавливаться не будут. Он также отметил, что выбор Гомеля как места проведения переговоров, ранее был сделан украинскими властями.

Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран Киевом, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил, что российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Мединский, скоро он выступит с заявлением.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут другие города, кроме белорусских. В своём видеообращении к белорусам в Telegram-канале он подчеркнул, что Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.

Украинская сторона не приехала в Гомель, где должны были начаться переговоры между Киевом и Москвой.

Зеленский также обратился к населению Белоруссии в день проведения там референдума по изменениям в Конституции, пожелав стране «снова стать доброй и безопасной». Он также отметил, что этот выбор — «главный выбор » в жизни каждого белоруса, поэтому он должен быть правильным.