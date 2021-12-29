Первый случай одновременного заражения гриппом и COVID-19 выявлен в Израиле
Софья Купервасер
Софья Купервасер
12:49, 31 декабря 2021
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Первый случай одновременного заражения двумя вирусами: гриппа и COVID-19 выявлен у непривитой роженицы в Израиле, пишет газета Yedioth Ahronoth. Параллельное заражение, получившее название «флурона», обнаружили в медцентре «Бейлинсон», куда была доставлена пациентка в отделение гинекологии.
Министерство здравоохранения Израиля изучает этот вариант сочетанного заболевания двумя вирусами, медики не исключают, что это не единичный случай.
У неё были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили, — сказал заведующий отделением профессор Арнон Вижницер.
Ранее сообщалось о заявлении министра здравоохранения страны Нахмана Аша о решении правительства Израиля официально одобрить четвёртую дозу вакцины от COVID-19 для наиболее подверженных заражению вирусом. К этой категории относятся прежде всего люди с ослабленной иммунной системой. Министр также отметил, что это решение является мерой предотвращения массового поражения «омикроном».