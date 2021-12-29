Первый случай одновременного заражения гриппом и COVID-19 выявлен в Израиле

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые публично признался, что у него есть малолетняя дочь. Девочку зовут Элис-Мария, написал политик на своей странице в Facebook. Матерью ребёнка, по информации СМИ, является известная грузинская певица Софо Нижарадзе.

Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале «Мтавари архи» примет участие самая маленькая...