https://static.news.ru/photo/a8ebe9ce-6c19-11ea-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Румынии зарегистрировали первый случай смерти человека от нового типа коронавируса.

Как сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны, умершим является 67-летний мужчина.

Известно, что у него была последняя стадия рака.

По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, два иностранных дипломата в Кабуле получили подтверждение заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта рассказал глава Министерства здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фероз.