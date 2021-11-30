Первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявили во Франции и Японии

Первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» подтверждён в Японии, сообщает агентство Kyodo. Речь идёт о мужчине, который вернулся на родину из Намибии. Также первый случай заболевания штаммом «омикрон» выявили во Франции, а именно в заморском регионе Реюньон в Индийском океане. Об этом заявил местный исследователь Патрик Мавенги в эфире телеканала Réunion la 1ere.

По его словам, новым штаммом заразился 50-летний мужчина, который в рамках деловой поездки проехал через Мозамбик и ЮАР.

Региональное управление здравоохранения региона (ARS) незамедлительно отреагировало, этот человек был изолирован, равно как и его окружение, — отметил Мавенги.

По данным японского агентства Kyodo, заболевший мужчина прилетел из Намибии, в ходе тестирования в аэропорту Нарита у него был получен положительный результат теста на коронавирус. Позднее оказалось, что пациент заболел штаммом «омикрон».

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии, Нидерландах, Германии, Италии, Канаде, Шотландии и Португалии.