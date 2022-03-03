«Перевалило за тысячу»: Кулеба о числе добровольцев из других стран

Более тысячи добровольцев из 16 стран едут на Украину и заявки продолжают поступать, заявил лава МИД страны Дмитрий Кулеба. 19 стран поставляют Киеву вооружение, 10 стран предоставляют макрофинансовую помощь, 22 — гуманитарную, передаёт РИА Новости.

Из 16 стран едут добровольцы, их общее число перевалило за тысячу человек, и заявки продолжают приходить, — сказал Кулеба на брифинге.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского заявила о создании военного подразделения, предназначенного для иностранных добровольцев. Согласно информации советника главы офиса президента Алексея Арестовича, желающих помочь ВСУ оказалось больше, чем предполагалось, поэтому украинские власти собираются разделить их на два легиона.

Активная запись в спецотряд послужит «ключевым доказательством» поддержки Украины со стороны Запада, заявил тогда Зеленский, а «встать бок о бок» с украинцами могут все желающие. Он напомнил, что, согласно президентскому указу 2016 года, иностранцы могут служить в ВСУ и силах территориальной обороны.