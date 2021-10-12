Перестройка и гласность: папа римский пошёл по стопам Михаила Горбачёва

Глава Римско-католической церкви Франциск объявил в понедельник о запуске процесса реформ, которые осведомлённые во внутренней жизни Ватикана эксперты называют самыми амбициозными в современной истории теократического государства. При этом многие видят аналоги с перестройкой, начатой последним главой СССР Михаилом Горбачёвым. И тот и другой выступили за реформы не от хорошей жизни, и сейчас наблюдатели гадают, не станет ли для католической церкви перестройка такой же катастрофой, какой она стала для Советского Союза.

Среди вопросов, которые воспринимаются в католической среде наиболее неоднозначно и болезненно, называются права женщин (в частности, допустимость возведения их в сан), однополые браки и отказ от целибата (запрета вступать в брак) для священнослужителей. Дело в том, что реалии современной жизни снаружи стен Ватикана всё сильнее вступают в противоречие с догматами католической ветви христианства, и «упорство в благочестии» всё сильнее подрывает социальную базу пока самой массовой религиозной конфессии в мире.

Как при любых реформах, католики разделены сегодня на два лагеря — тех, кто не готов поступаться принципами даже ценой существования самой Церкви, и тех, для кого выживание Римско-католической церкви как института важнее идеологической чистоты её догматов. С чём, однако, согласны все, так это с тем, что такие проблемы, как коррупция среди католических иерархов и непрерывно сокращающееся количество прихожан, подрывают материальную основу Церкви, которая, по многим данным, всё ещё является крупнейшим « банком » в мире. Папа Франциск совершенно однозначно занимает в этом споре сторону реформаторов (ещё одна аналогия с Горбачёвым), призывая братьев по вере «не зацикливаться на догмах».

Папа римский Франциск ALEDDIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Prese

Готовы ли мы к этому опасному путешествию? Или мы испугаемся неизвестного и предпочтём спрятаться за привычными оправданиями, что любые реформы будут бесполезными, а церковная жизнь всегда была такой, какая она есть? — произнёс он на воскресной мессе в соборе Святого Петра.

В Ватикане объявлено, что с сегодняшнего дня отцы Церкви начинают широкомасштабные «консультации», которые продлятся около двух лет. За это время в Апостольском дворце в Риме рассчитывают получить предложения буквально от каждого настоятеля католических приходов в мире. То есть «реформация» в католической церкви будет происходить в полном соответствии с демократическими принципами принятия решений.

«Нам повезло стать свидетелями события, возможно, исторического масштаба, подобного тем, какими стали Реформация в Европе в конце Средних веков и конец Папского государства в XIX веке», — сказал NEWS.ru эксперт по Ватикану Алексей Юдин.

Прежние попытки реформировать католическую церковь привели к колоссальным изменениям как теологической практики, когда возникли и откололись от римской курии национальные протестантские церкви, так и политической карты Европы, с которой по итогам I Ватиканского собора исчезло само Папское государство. Алексей Юдин доцент Центра изучения религий РГГУ доцент Центра изучения религий РГГУ

На понтификат Франциска пришёлся период развития Церкви, когда ощутимо нарушился баланс между «зелотами» (непоколебимыми сторонниками неизменности 2000-летней традиции) и условными реформаторами. Баланс нарушился в пользу последних в первую очередь потому, что в их числе оказался сам папа римский, «вооружённый» догматом непогрешимости.

По степени радикализма и нацеленности на перемены Франциску нет равных как минимум за несколько столетий. По выражению Юдина, нынешний понтификат можно оценивать как «штормовой», настолько сложные задачи стоят перед римским первосвященником.

Папа римский Франциск Massimiliano Migliorato/Cpp/Global Look Press

Франциск ведёт себя крайне неожиданно, потому что он слишком активен для человека, занимающего этот пост. Правда, его к этому в некоторой степени вынудили скандалы с педофилами, но и без них в Церкви после II Ватиканского собора накопилось столько противоречий внутри самого епископата, что закрывать на них глаза уже стало невозможным, — напоминает эксперт.

Замечания и предложения с мест будут затем суммированы собранием епископов и вынесены на окончательное обсуждение в октябре 2023 года. По итогам месячного обсуждения папа издаст энциклику, в которой объявит финальное решение, обязательное к исполнению всеми служителями католической церкви.

Юдин не исключает, что последствия происходящей у нас на глазах реформации могут оказаться такими же, какими они оказались для католической церкви на исходе Средних веков. Предпосылками для этого является достаточно великая степень самостоятельности национальных католических церквей, руководство которых не обязано «брать под козырёк» при той или иной «смене ветра» от Святого престола.

Из основного течения католицизма таким образом выделились, к примеру, так называемые старокатолики, которые не приняли, в частности, отказа от тезиса о непогрешимости папы. Они занимают более пропапскую позицию, чем сам папа, то есть являются его критиками справа. А вот прусскому канцлеру Отто фон Бисмарку, напротив, не давал покоя «мобилизационный ресурс» Ватикана, способного поставить под ружьё всех католиков Европы, — рассказывает Юдин.

По мнению историка, «линии отрыва», по которым может произойти новый раскол католической церкви, видны уже сейчас. Но произойдёт ли он или Церковь останется хоть и «перфорированной», но единой, станет понятно только после 2023 года.