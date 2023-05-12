«Перешел черту»: посол США извинился перед властями ЮАР МИД ЮАР: обвинивший власти в поставках оружия России посол США признал, что перешел черту

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Пресс-служба МИД ЮАР сообщила, что посол США в стране Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту и извинился, передает РИА Новости. По мнению американской стороны, российский корабль, который прибыл на базу ВМС ЮАР Саймонстаун 6 декабря 2022 года якобы получил груз с оружием. После этих обвинений в МИД ЮАР выразили протест американской дипмиссии.

После сегодняшней встречи посол... признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР, — сообщила пресс-служба МИД ЮАР.

Несмотря на извинения посла США, власти ЮАР приняли решение провести собственное расследование по этому инциденту.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.