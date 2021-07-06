Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана

США вывели из Афганистана уже более 90% своего военного контингента. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США.

Процесс вывода продолжается. По оценкам Центрального командования ВС США, завершён вывод более 90% всех войск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пентагон осуществил порядка тысячи грузовых рейсов, вывезя 17 тысяч единиц различного оборудования и передав военному ведомству Афганистана семь объектов.

Администрация США ранее дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире.

Ранее сообщалось, что военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм. Объект уже передали властям Афганистана. О состоянии базы не сообщается.