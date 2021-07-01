Военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу в Афганистане

Военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм (провинция Парван). Об этом в пятницу, 2 июля, в разговоре с журналистами телеканала Fox News рассказали два высокопоставленных чиновника.
Объект уже передали властям Афганистана. Состояние базы источники не
Также известно, что базу покинули все силы НАТО. Об этом агентству AFP
Администрация США ранее дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире.
Двухдневный визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Душанбе, который завершился 23 июня, наложился на сообщения о продвижении боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) к рубежам Таджикистана. За последние недели вооружённые противники официального Кабула сделали рывок в расширении контроля над территорией.