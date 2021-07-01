Военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу в Афганистане

Военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм (провинция Парван). Об этом в пятницу, 2 июля, в разговоре с журналистами телеканала Fox News рассказали два высокопоставленных чиновника.

Объект уже передали властям Афганистана. Состояние базы источники не комментируют . Они ссылаются на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ. База находится к северу от столицы страны. В ходе войны 1979–1989 годов ей пользовались советские войска. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она перешла в руки США.

Также известно, что базу покинули все силы НАТО. Об этом агентству AFP рассказал представитель Министерства обороны США.

Администрация США ранее дала обещание с 1 мая и до 11 сентября полностью закончить вывод войск из Афганистана. В 2020 году Вашингтон и представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали первое за 18 с лишним лет войны соглашение о мире.

Двухдневный визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Душанбе, который завершился 23 июня, наложился на сообщения о продвижении боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) к рубежам Таджикистана. За последние недели вооружённые противники официального Кабула сделали рывок в расширении контроля над территорией.