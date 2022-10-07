Пентагон: три главаря ИГ ликвидированы авиаударом по северу Сирии

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В центральном командовании Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Северная Африка, сообщили, что американские военные ликвидировали трех главарей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Как передает РИА Новости, они нанесли удар с воздуха по северу республики.

Сегодня приблизительно в 18:32 по сирийскому времени силы США нанесли успешный авиаудар на севере Сирии, — говорится в сообщении.

В результате операции ликвидированы Абу-Хашум аль-Умави, заместитель главаря в Сирии, и еще один высокопоставленный представитель террористической группировки.

Ранее сообщалось, что в результате еще одной операции в Сирии был уничтожен высокопоставленный представитель руководства «Исламского государства» Раккана Вахида аль-Шаммри. По предварительным данным, он поставлял оружие и бойцов для поддержки террористической деятельности.

В марте американские военные в сирийском Идлибе ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства». В ИГ тогда подтвердили гибель лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши.