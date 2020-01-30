Как писал NEWS.ru, самолёт потерпел крушение 27 января в провинции Газни. Он разбился на территории, подконтрольной движению «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Боевики заявили, что сбили борт. Американские военные опровергли эту информацию. По словам директора управления гражданской авиации Афганистана Гулама Масума, американский военный самолёт рухнул из-за технических проблем — у судна отказал двигатель.
Ряд иранских СМИ сообщал, что при крушении самолёта погиб Майкл Д'Андреа, известный, как Тёмный Принц. Он был ответственен за ликвидацию главы иранского подразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани.