https://static.news.ru/photo/a1ab2a0e-4328-11ea-ab7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saifullah/Xinhua/Global Look Press

Министерство обороны США обнародовало имена военнослужащих, погибших при крушении самолёта Bombardier E-11A ВВС страны на территории Афганистана.

Жертвами авиакатастрофы стали 46-летний подполковник Пол Восс из деревни Йиго на острове Гуам и 30-летний капитан Райан Фанёф, житель штата Нью-Гэмпшир.

Pentagon identifies airmen killed in Afghanistan crash https://t.co/uQGrnyMYoS pic.twitter.com/NojJTnSuPw — The Hill (@thehill) January 30, 2020

Как писал NEWS.ru, самолёт потерпел крушение 27 января в провинции Газни. Он разбился на территории, подконтрольной движению «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Боевики заявили, что сбили борт. Американские военные опровергли эту информацию. По словам директора управления гражданской авиации Афганистана Гулама Масума, американский военный самолёт рухнул из-за технических проблем — у судна отказал двигатель.

Ряд иранских СМИ сообщал, что при крушении самолёта погиб Майкл Д'Андреа, известный, как Тёмный Принц. Он был ответственен за ликвидацию главы иранского подразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани.