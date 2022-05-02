Пентагон: рано говорить о гарантиях безопасности для Финляндии и Швеции Кирби заявил, что преждевременно говорить о гарантиях безопасности для Финляндии и Швеции

Джон Кирби / Фото Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в настоящее время преждевременно вести разговор о каких-либо гарантиях безопасности для Финляндии и Швеции. По его словам, Хельсинки и Стокгольм на данном этапе обсуждают другие вопросы, сообщает РИА Новости.

Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас, — пояснил представитель Пентагона.

Кирби добавил, что в США поддерживают политику открытых дверей НАТО, но дискуссии по поводу членства в Альянсе ведут власти двух стран и НАТО. Хотя контакты Вашингтона с Хельсинки и Стокгольмом поддерживаются в регулярном режиме, отметил представитель Пентагона.

У нас прекрасное сотрудничество в сфере обороны с Финляндией и Швецией. И мы уверены, что, если вещи будут развиваться в этом направлении, крепкое сотрудничество между военными позволит вести более глубокое обсуждение их оборонных потребностей, — подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что власти США готовы поддержать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая появится, сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер. Она добавила, что новые члены смогут укрепить безопасность Альянса, а также «осложнить военное планирование России».