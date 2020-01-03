https://static.news.ru/photo/77efd728-302c-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com|Global Look Press

Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных. В СМИ появились данные, что чиновники из Пентагона якобы предлагали Трампу уничтожить Сулеймани, но рассматривали это как «самую крайнюю меру».

При этом Пентагон сомневался, что президент США всё же решится на подобный шаг, но он принял радикальное решение, несмотря на споры относительно новых разведданных, пишет New York Times.

Именно эти сведения Пентагон назвал «неполными и неточными», сославшись на то, что источники сведений не являлись частью хоть каких-то совещаний, на которые ссылаются СМИ.

The details & deliberations outlined in the @nytimes story are inaccurate & incomplete. These “sources” were clearly not part of any of the mtgs described, & thus citing them is wholly misleading. https://t.co/gDlMtZKX6B — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) 6 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политические лидеры Германии, Франции и Великобритании призывают Ирак обеспечить поддержку возглавляемой США коалиции. Об этом лидеры трёх стран заявили в совместном заявлении, которое опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.