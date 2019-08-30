https://static.news.ru/photo/d1c2455a-ccd7-11e9-907a-fa163e074e61_660.jpg Майкл Пенс Фото: Jim Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским достигнутый в выполнении Минских соглашений прогресс.

Он рассказал, что ждёт подобного обсуждения, передаёт Fox News .

Политик отметил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку в вопросах безопасности и территориальной целостности. Он особо подчеркнул, что это касается и Крыма.

Мы всегда поддерживаем украинский народ и стоим с ним плечом к плечу ещё с 2014 года. С тех пор мы оказываем очень сильную поддержку территориальной целостности Украины и её народу, — заметил Пенс.

Ранее News.ru писал, что Пенс передал главе Украины Владимиру Зеленскому поздравление от президента США Дональда Трампа. Американский лидер, по его словам, выразил удовлетворение успешным началом работы своего коллеги на новом для себя поприще.