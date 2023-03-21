Пел с бубном, угощал водкой: 10 необычных фактов о Сергее Лаврове Главе российского МИД исполнилось 73. Чем знаменит главный дипломат РФ, который бессменно находится на посту с 2004 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров отмечает 73-летие

21 марта министру иностранных дел России Сергею Лаврову исполнилось 73. Он бессменно представляет нашу страну на мировой арене с 2004 года. Считается, что шеф российской дипломатии не любит, когда к его дню рождения привлекают лишнее внимание. И все же из года в год глава МИД РФ получает множество поздравлений — российских политиков и зарубежных коллег. NEWS.ru решил напомнить самые примечательные факты о Сергее Лаврове.

Стал самым «долгоиграющим» главой МИД РФ

Сергей Лавров руководит дипведомством с 9 марта 2004 года, то есть уже 19 лет. В новейшей истории России это рекорд. Среди всех отечественных дипломатов Лавров уступает только Андрею Громыко, который был министром иностранных дел СССР в течение 29 лет — с 1957-го по 1985 год.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Новый глава МИД РФ Сергей Лавров в Кремле на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. 20 марта 2004 года

Лавров также остается одним из самых «долгоиграющих» глав МИД в мире (среди действующих). Дольше него занимает свой пост министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов — с 2001 года. И всего на несколько месяцев отстает от Лаврова его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн — тот возглавляет внешнеполитическое ведомство герцогства с 21 июля 2004-го.

На своем посту Сергей Лавров застал многие кризисы и резонансные международные события, включая военные кампании США в Афганистане и Ираке, одностороннее самопровозглашение независимости Косово, «арабскую весну» на Ближнем Востоке, свержение Каддафи в Ливии, гражданское противостояние в Сирии, конфликт вокруг Южной Осетии и Абхазии, киевский Майдан, присоединение Крыма к РФ, санкционную войну с Западом и конфликт на Украине.

Посетил 150 стран, облетел Землю 83 раза

По собственным словам, к 2021 году Сергей Лавров посетил около 150 стран (официально в ООН состоит 193 государства). Среди них — множество экзотических мест, куда министры иностранных дел РФ прежде не приезжали.

Так, Лавров стал первым главой МИД РФ, посетившим Фиджи в 2012 году. Этот визит запомнился яркой протокольной церемонией. Гостя из Москвы встретили с почетом — на Лаврова надели цветочную гирлянду, члены правительства Фиджи опустились перед ним на колени, преподнесли министру традиционный напиток в пиале, а представители коренных народов в пальмовых юбках исполнили перед дипломатом ритуальный танец. При этом Сергей Лавров никогда не бывал, например, в Канаде.

Фото: Скриншот с видео/mid.ru Сергей Лавров во время исторического визита на Фиджи, 2012 год

В 2016 году газета «Коммерсант» получила ответ на запрос в департамент информации и печати МИД РФ о том, сколько часов налетал Сергей Лавров за время пребывания на посту министра. На Смоленской площади сообщили, что с 2004 года Лавров провел в воздухе примерно 4284 часа (или 178,5 дня). При этом он преодолел расстояние 3 358 363 км, что равно примерно 83 облетам вокруг Земли. Для сравнения издание приводит такие цифры с сайта Госдепартамента: госсекретарь США Джон Керри с февраля 2013 года налетал к тому времени 2198 часов (91 день), преодолев 1 623 804 км. Кондолиза Райс с 2005-го по 2009 год налетала 1 620 361 км, а Хиллари Клинтон с 2009-го по 2013 год — 1 539 712 км.

Как признавала в интервью NEWS.ru посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, «не каждый пилот имеет такой налет часов, как наш министр».

При нем сменились 11 госсекретарей США

Однажды Лавров пошутил, что уже перестал считать госсекретарей США, которые побывали его партнерами. При Лаврове их сменилось уже 11, среди них — Колин Пауэлл, Кондолиза Райс, Хиллари Клинтон, Джон Керри, Рекс Тиллерсон, Майк Помпео и действующий глава Госдепа Энтони Блинкен.

Журналисты отмечали, что самые приязненные, почти приятельские отношения (насколько это возможно между дипломатами соперничающих держав) у Лаврова сложились именно с Керри. Глава МИД РФ и сам рассказывал, что они с Джоном могут поговорить о самых разных вещах помимо политики и вместе посмеяться.

Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press У Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри были весьма приязненные отношения. 2016 год

В 2016 году Керри прилетал на переговоры в Москву, которые как раз совпали с днем рождения Лаврова. Американский госсекретарь по-дружески пошутил с российским коллегой, отмечавшим тогда не юбилей, но круглую цифру — 66 лет. «Я надеюсь, что эта дата придаст тебе дополнительную мудрость в проведении этих переговоров. Для своих 39 лет ты выглядишь замечательно», — передала слова Керри официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Угощал журналистов пиццей и водкой

В 2016 году Лавров провел одни из самых долгих переговоров за свою карьеру. В сентябре делегации РФ и США (во главе с Керри) более 17 часов бились над соглашением по сирийскому урегулированию в Женеве. Тот визит Лаврова запомнился и ярким неформальным эпизодом.

Когда согласование затянулось, ближе к ночи российский министр внезапно появился в зале пресс-конференции вместе с сотрудником отеля «Президент Вильсон» (где проходили переговоры). Тот принес журналистам несколько коробок пиццы — их заказал Джон Керри в знак извинения за то, что приходится ждать так долго (документ на пять часов застрял на утверждении в Вашингтоне).

Фото: Александр Щербак/ТАСС Сергей Лавров через помощника передает журналистам пиццу во время затянувшихся переговоров по Сирии. Женева, 10 сентября 2016 года

Тогда американские журналисты поинтересовались, нет ли еще и русской водки. Как написала в соцсетях официальный представитель российского МИД Мария Захарова, у министра «с собой было», и две бутылки от Лаврова достались репортерам из пула Керри. «Пицца от американской делегации, водка от нас», — объяснил геополитический расклад Лавров.

Получал необычные подарки

За свою дипломатическую карьеру Сергей Лавров получил множество подарков от зарубежных партнеров. В феврале 2023 года министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, принимая российского коллегу, преподнес ему традиционный меч туарегов такуба. «Надеюсь, вы запомните этот подарок», — произнес малиец. «Я буду держать его под рукой», — пошутил в ответ Лавров. В 2019 году глава МИД Бурунди Эзикиеле Нибигира, прилетевший с визитом в Москву, привез Сергею Лаврову африканский тамтам.

В 2009 году Сергей Лавров и новый госсекретарь США Хиллари Клинтон провели первую двустороннюю встречу в Женеве. Тогда в Белый дом пришла администрация Обамы, Москве и Вашингтону предстояло наладить отношения. Клинтон привезла из Вашингтона символический подарок — «кнопку перезагрузки». Правда, вместо слова perezagruzka американские переводчики по ошибке написали на ней peregruzka. Посмеявшись, Лавров и Клинтон вместе нажали на красную кнопку на желтой подставке.

«После восьми предыдущих лет министры иностранных дел обоих государств друг другу улыбались... Ну а что получилось потом, мы знаем», — отмечали в МИД РФ.

Фото: Lu Jinbo/ZUMAPRESS.com Сергей Лавров и Хиллари Клинтон решили заняться «перезагрузкой» двусторонних отношений, 2016 год

В 2014 году Лавров получил в подарок от Джона Керри две огромные картофелины из штата Айдахо, где госсекретарь накануне проводил Рождество. Керри «специально привез показать их Сергею», поскольку, по его словам, Лавров в телефонном разговоре поинтересовался какой-то «особой картошкой», которую будто бы выращивают в Айдахо. Позже Лавров сообщил, что отправил клубни для экспериментов фермерам на Кубань, однако, как сообщил «Коммерсанту» источник в МИД РФ, американская картошка «не прижилась на российской земле».

В 2015 году Лавров в ответ подарил Джону Керри картошку и помидоры, выращенные в Краснодарском крае. «Сочинский помидор — лучший друг картошки из Айдахо», — написали тогда в дипведомстве РФ.

Боролся за права курильщиков

Сергей Лавров известен как заядлый курильщик в прошлом. Право курить на рабочем месте он отстаивал еще на посту постпреда РФ при ООН. В 2003 году генсек ООН Кофи Аннан запретил курение в штаб-квартире главной международной организации в Нью-Йорке. К тому времени он уже получил Нобелевскую премию мира и за десять лет на посту заработал авторитет. Однако российский постпред дал понять, что Аннан тут не хозяин. «Этот дом принадлежит всем членам ООН, и генеральный секретарь — всего лишь управляющий», — сказал тогда Лавров.

Российский постпред сослался на резолюцию Генассамблеи ООН от 1995 года, которая регламентировала режим курения в здании штаб-квартиры. Там говорилось, что в больших залах курить не рекомендуется, в маленьких запрещено, но ничего не упоминалось о барах или кафетериях. Как рассказывают очевидцы, Лавров продолжал ходить в стенах ООН со своей пепельницей.

Однажды Сергея Лаврова хотели оштрафовать на €3000 за попытку закурить сигарету в одном из ресторанов Дублина, куда глава МИД прилетел с визитом в 2004 году. Однако министр категорически отказался платить и даже упомянул об этом казусе на пресс-конференции.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Сергей Лавров был в прошлом заядлым курильщиком

В 2017 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила на брифинге, что Сергей Лавров больше не заядлый курильщик, он «значительно снизил количество выкуриваемых сигарет» — до пары в день.

Болеет за «Спартак» и сплавляется по горным рекам

У Сергея Лаврова есть множество хобби, о которых он сам рассказывал. Лавров — один из самых спортивных российских министров. «Футбол моя болезнь, страсть, — признавался он в 2021 году. — До сих пор стараюсь по воскресеньям обязательно побегать с мячиком». Глава МИД РФ болеет за московский «Спартак». По собственному признанию, во время трудных переговоров его вдохновляют мысли о любимой команде.

Со студенческих лет Лавров сплавляется по горным рекам. Глава МИД РФ говорил, что по-прежнему любит рафтинг. «Я предпочитаю отдыхать на сибирских просторах. Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае — там очень много красивых мест. А вообще отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками», — уверен министр.

Фото: wikimedia.org Сергей Лавров (в центре) любит сплавляться по горным рекам с единомышленниками

Сергей Лавров стал одним из основателей и первым президентом Федерации гребного слалома России в 2007–2009 годах. Потом он стал председателем ее попечительского совета. В 2015 году Лавров открыл в Новгородской области первый в России региональный центр гребного слалома и сам преодолел на рафте пороги реки Перетны — 600-метровый участок за семь минут.

Становился автором афоризмов и мемов

Сергей Лавров стал автором множества афоризмов, которые разошлись на цитаты. Приведем некоторые из них:

«Лучше, чем супер» (о переговорах «нормандской четверки», февраль 2015 года)

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом» (о переговорах по Ирану, сентябрь 2015 года)

«Что же касается опасений о возможности возникновения нового „железного занавеса“, то сейчас в эпоху глобализации и взаимозависимости это невозможно. Если будут опускать „железный занавес“, ненароком могут себе что-нибудь прищемить» (из интервью «Радио России», ноябрь 2015 года)

«Английский — не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию,... вокруг вашей президентской кампании [Трампа] так много „пуссей“ с обеих сторон, что я бы предпочел не комментировать» (из интервью Кристиан Аманпур, октябрь 2016 года)

«Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия. Но, как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс» (из лекции студентам МГИМО, сентябрь 2017 года).

«Дебилы...» — самая резонансная реплика Сергея Лаврова. Глава МИД РФ произнес её тихо, но при включенном микрофоне на пресс-конференции с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром. Как предположили журналисты пула Лаврова, слова могли относиться к фоторепортерам, которые принялись щелкать затворами в неудачный момент. По другой версии, глава МИД РФ столь эмоционально отреагировал на СМС. Литеры ДБ превратились в отдельный мем, а также были растиражированы на сувенирах.

Был звездой капустников

Сергей Лавров известен актерскими талантами. Он был звездой традиционных капустников, которые проводились на полях встреч глав МИД АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

В 2005 году в Лаосе глава МИД РФ выступил на таком капустнике в костюме джедая из «Звездных войн». Командор Лавров и его помощник-капитан (член делегации РФ) прилетели на «планету Азия» и попали на дипломатический форум. Со сцены дипломаты, вооруженные «лазерными мечами», сыпали шутками об АСЕАН и ее «сателлитах» — Евросоюзе и Америке. Во втором отделении глава МИД РФ исполнил переиначенную арию из оперы «Иисус Христос — суперзвезда» на тему демократии, сорвав аплодисменты.

В 2006 году в Куала-Лумпуре Лавров в национальной рубахе малайцев, с бубном в руках и лаптями на шее спел частушки о нефти. Конкуренцию ему составил глава японского МИД Таро Асо, представший в плюшевом комбинезоне с лягушачьей головой. По сценарию японец переносился в 2020 год, чтобы спасти человечество от повальной эпидемии, превращающей людей в лягушек. Тогда никто представить не мог, что в далеком 2020-м мир действительно столкнется с пандемией, только не фантастической, а вполне реальной.

Первым из российских министров на капустнике АСЕАН выступил Евгений Примаков. В 1998 году в Маниле он даже спел дуэтом с госсекретарем США Мадлен Олбрайт — они порадовали коллег ариями влюбленных из мюзикла «Вестсайдская история».

Пишет стихи

Министр иностранных дел России известен тем, что пишет стихи. Он стал автором гимна своего родного вуза — МГИМО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лавров иногда пишет и публикует стихи

Сергей Лавров рассказывал, что писал строчки «Мы родились под сенью великого МГИМО — прекраснейшей из всех земных династий» как посвящение своему курсу для капустника. Он думал «положить слова на три аккорда», но даже не предполагал, что песня превратится в гимн альма-матер.

Глава МИД РФ печатал некоторые из своих стихов в журнале «Русский пионер». Так, в феврале 2015 года Лавров написал авторскую колонку для номера, посвященного теме «Заграница». Там вышло три его стихотворения, в том числе «Эмигранты последней волны» середины девяностых. По словам Лаврова, тогда «казалось, что вся страна уплывет за границу». Приведем его полностью:



Нет, ничто в этом мире не ново,

Лишь все слаще Отечества дым.

Эмигранты — не русское слово,

Но каким оно стало родным.



Две могучих волны в полстолетья

Уходили к чужим берегам.

Подгоняла их Родина плетью,

Чтоб чужим не молились богам.



Сколько судеб в своей круговерти

Две волны погубили, спасли.

Но уже поднимается третья

С неуемной российской земли.



Пересохли святые колодцы,

И обходят волхвы стороной,

А Россия — опять ей неймется —

Поднимает волну за волной.



И судьба улыбается ведьмой,

И утраты не чует страна.

Ну а что, если станет последней

Эта страшная третья волна?



Брызги гущи кофейной на блюдце.

Угадай, где мосты сожжены?

Угадай, где мосты, чтоб вернуться

Эмигрантам последней волны?

Январь 1995 года