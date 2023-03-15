Лавров одобрил: Сигал и внук де Голля основали движение русофилов Журналист NEWS.ru побывал на учредительном конгрессе Международного движения русофилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель Совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев

В Москве по инициативе болгарского политика Николая Малинова 14 марта прошел учредительный конгресс Международного движения русофилов. Под песню «Гори, гори, моя звезда…» в исполнении Анны Герман в Пушкинском музее собрались политическая элита и общественные деятели из России и еще 42 стран, объединенные «любовью к русскому миру». Кого можно назвать «стопроцентным русофилом» и как его отличить от ксенофоба — в репортаже NEWS.ru.

Русофил живет в правде, честности и совести

Малинов рассказал, что идея создания объединения русофилов появилась еще в 2003 году, однако серьезно ее начали обсуждать только в 2018-м. По его словам, последние штрихи были нанесены в прошлом месяце, а одобрил инициативу сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нас вынудила пойти на это международная обстановка», — объяснил болгарский русофил.

Мир разделился на две стороны — добра и зла. Русофил живет в правде, честности и совести. Именно русофильство — многополярный мир, традиционные ценности и сильное государство. Это современный ответ фашизму. Я рассматриваю наше движение как отдельный фронт, который путем народной дипломатии и добром будет бороться против русофобии, — заявил Малинов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Председатель Национального движения «Русофилов» в Болгарии Николай Малинов

По словам политика, русофилы — это не просто сообщество всех тех, кто любит Россию, Пушкина или Чайковского, это еще и люди с особым духовно-культурным кодом, противостоящие "либеральной диктатуре". Малинов отметил, что русофилы -- это "хранители прекрасных ценностей, которые создало человечество, полюс правды и истины".

А западные страны, сегодня выступающие главными оппонентами Москвы, представляют собой, по мнению Малинова, "мир сатанизма, однополярности и ужасной нетрадиционной ориентации".

"Дать в морду, а потом опять дать в морду"

Участники конгресса много говорили, что именно русофилы могут объединить людей «доброй воли, которые спасут мир», а также не сдерживали себя в эмоциональных заявлениях. «Победа будет за нами», — заявил в своем выступлении зампред Совфеда РФ Константин Косачев, имея в виду конфронтацию с Западом.

Рецепт для Запада один — дал в морду. Они присели на 50-70 лет. А потом снова приходится давать в морду, – сказал один из участников мероприятия, вспоминая Вторую мировую войну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

Сергей Лавров, который был одним из почетных гостей мероприятия, считает, что такие заявления -- "вынужденные". Он подчеркнул, что Москва никого не зовет на «священную войну» против Запада, которую ей просто навязали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

В период ожесточенной гибридной войны мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию. Страны глобального Юга, мировое большинство в состоянии сделать выводы сами. Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока. Западная цивилизация всеми правдами и неправдами пытается сохранить или удержать ускользающее от нее господство на мировой арене, — сказал Лавров.

Всемирный русский дух

Главная идея нового движения -- распространение русофильской политики по всему миру, об этом заявляли все присутствующие. Николая Малинова единогласно избрали председателем объединения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Настоятельница монастыря святого Иакова в Сирии Агнесс Мариам Ас-Салиб

Бизнесмен, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что за Малинова «молится вся РПЦ».

Распространяются неслыханные ксенофобия и расизм. В последний раз такое было 80 лет назад, когда появился фашизм. Мы тогда положили конец этой ненависти. Сегодня Россия борется не только за себя, но и за свободу. Мы все интеллектуалы и должны понимать это. Мы русские — с нами Бог, — сказал Малофеев.

Заявления об исключительности и важности русского мира звучали почти от всех представителей российской политической элиты. О невозможности "затушить Россию", которая "движется к многополярному миру", говорили и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, и внук французского политика Пьер де Голль.

Даже США, крупнейший разрушитель мира, ничего не сможет сделать. Это борьба, в которую мы все вступили. Они предали Минские соглашения и даже не планировали их выполнять. Они были торпедированы, к большому сожалению украинского народа, — заявил де Голль.

Стивен Сигал -- русский на миллион процентов

Международное движение русофилов зарегистрировано как иностранная организация, и состоять в ней членами могут исключительно граждане других государств. По словам Малинова, идея объединения не о том, как любить себя, а наоборот, как люди из других стран видят Россию в современном мире и дорожат сотрудничеством с ней.

Хорошее дело — ребенок родился. Но этого недостаточно. Нужно создавать секции по всему миру. Только что на это согласились Израиль и Турция, будем работать и дальше, — сказал Малинов.

К концу второй части мероприятия присоединиться к движению пожелали не только израильские и турецкие партнеры, но и русофилы из Германии, Ливана, Албании, Сербии, Польши, Индии, Австрии, Кипра и других стран. При этом они воздерживались от агрессивной риторики в отношении западных стран. Партнеры из Мали, например, призвали не создавать впечатление, будто во всем мире расцветает русофобия — она, по их словам, присутствует только на уровне правительств. Многие также говорили о боли за российский и украинский народы, которых сталкивают «страны издалека».

Примерно половина американцев любят Россию, и они знают, что им лгут. Не только политики лгут, но и все те, кто распространяет теорию единого миропорядка, — выступил актер Стивен Сигал, после этого добавив, что считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Стивен Сигал

Будем укреплять свой бизнес

Малинов в беседе с NEWS.ru рассказал, что мероприятие спонсируется со стороны участников и инициаторов. По его словам, так будет и дальше.

Среди участников достаточно много предпринимателей и бизнесменов. Будем укреплять свой бизнес и двигаться дальше. За последние 20 лет не было ни одного мероприятия, которое не состоялось бы из-за отсутствия денег. Когда ты в правильном азимуте, все получается. Это вопрос чести для нас, — сказал болгарский политик.

Теперь перед инициаторами движения стоят важные задачи. Они рассчитывают продвигать идею русского мира за счет информационных кампаний в СМИ и проведения различных конкурсов. Также Малинов заявил, что необходимо развернуть движение за сбор подписей с требованием снять санкции против России. По его словам, европейское законодательство позволяет это сделать. Вероятно, это и есть одна из главных целей движения.