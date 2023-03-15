В Москве по инициативе болгарского политика Николая Малинова 14 марта прошел учредительный конгресс Международного движения русофилов. Под песню «Гори, гори, моя звезда…» в исполнении Анны Герман в Пушкинском музее собрались политическая элита и общественные деятели из России и еще 42 стран, объединенные «любовью к русскому миру». Кого можно назвать «стопроцентным русофилом» и как его отличить от ксенофоба — в репортаже NEWS.ru.
Русофил живет в правде, честности и совести
Малинов рассказал, что идея создания объединения русофилов появилась еще в 2003 году, однако серьезно ее начали обсуждать только в 2018-м. По его словам, последние штрихи были нанесены в прошлом месяце, а одобрил инициативу сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нас вынудила пойти на это международная обстановка», — объяснил болгарский русофил.
Мир разделился на две стороны — добра и зла. Русофил живет в правде, честности и совести. Именно русофильство — многополярный мир, традиционные ценности и сильное государство. Это современный ответ фашизму. Я рассматриваю наше движение как отдельный фронт, который путем народной дипломатии и добром будет бороться против русофобии, — заявил Малинов.
По словам политика, русофилы — это не просто сообщество всех тех, кто любит Россию, Пушкина или Чайковского, это еще и люди с особым духовно-культурным кодом, противостоящие "либеральной диктатуре". Малинов отметил, что русофилы -- это "хранители прекрасных ценностей, которые создало человечество, полюс правды и истины".
А западные страны, сегодня выступающие главными оппонентами Москвы, представляют собой, по мнению Малинова, "мир сатанизма, однополярности и ужасной нетрадиционной ориентации".
"Дать в морду, а потом опять дать в морду"
Участники конгресса много говорили, что именно русофилы могут объединить людей «доброй воли, которые спасут мир», а также не сдерживали себя в эмоциональных заявлениях. «Победа будет за нами», — заявил в своем выступлении зампред Совфеда РФ Константин Косачев, имея в виду конфронтацию с Западом.
Рецепт для Запада один — дал в морду. Они присели на 50-70 лет. А потом снова приходится давать в морду, – сказал один из участников мероприятия, вспоминая Вторую мировую войну.
Сергей Лавров, который был одним из почетных гостей мероприятия, считает, что такие заявления -- "вынужденные". Он подчеркнул, что Москва никого не зовет на «священную войну» против Запада, которую ей просто навязали.
В период ожесточенной гибридной войны мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию. Страны глобального Юга, мировое большинство в состоянии сделать выводы сами. Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока. Западная цивилизация всеми правдами и неправдами пытается сохранить или удержать ускользающее от нее господство на мировой арене, — сказал Лавров.
Всемирный русский дух
Главная идея нового движения -- распространение русофильской политики по всему миру, об этом заявляли все присутствующие. Николая Малинова единогласно избрали председателем объединения.
Бизнесмен, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что за Малинова «молится вся РПЦ».
Распространяются неслыханные ксенофобия и расизм. В последний раз такое было 80 лет назад, когда появился фашизм. Мы тогда положили конец этой ненависти. Сегодня Россия борется не только за себя, но и за свободу. Мы все интеллектуалы и должны понимать это. Мы русские — с нами Бог, — сказал Малофеев.
Заявления об исключительности и важности русского мира звучали почти от всех представителей российской политической элиты. О невозможности "затушить Россию", которая "движется к многополярному миру", говорили и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, и внук французского политика Пьер де Голль.
Даже США, крупнейший разрушитель мира, ничего не сможет сделать. Это борьба, в которую мы все вступили. Они предали Минские соглашения и даже не планировали их выполнять. Они были торпедированы, к большому сожалению украинского народа, — заявил де Голль.
Стивен Сигал -- русский на миллион процентов
Международное движение русофилов зарегистрировано как иностранная организация, и состоять в ней членами могут исключительно граждане других государств. По словам Малинова, идея объединения не о том, как любить себя, а наоборот, как люди из других стран видят Россию в современном мире и дорожат сотрудничеством с ней.
Хорошее дело — ребенок родился. Но этого недостаточно. Нужно создавать секции по всему миру. Только что на это согласились Израиль и Турция, будем работать и дальше, — сказал Малинов.
К концу второй части мероприятия присоединиться к движению пожелали не только израильские и турецкие партнеры, но и русофилы из Германии, Ливана, Албании, Сербии, Польши, Индии, Австрии, Кипра и других стран. При этом они воздерживались от агрессивной риторики в отношении западных стран. Партнеры из Мали, например, призвали не создавать впечатление, будто во всем мире расцветает русофобия — она, по их словам, присутствует только на уровне правительств. Многие также говорили о боли за российский и украинский народы, которых сталкивают «страны издалека».
Примерно половина американцев любят Россию, и они знают, что им лгут. Не только политики лгут, но и все те, кто распространяет теорию единого миропорядка, — выступил актер Стивен Сигал, после этого добавив, что считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.
Будем укреплять свой бизнес
Малинов в беседе с NEWS.ru рассказал, что мероприятие спонсируется со стороны участников и инициаторов. По его словам, так будет и дальше.
Среди участников достаточно много предпринимателей и бизнесменов. Будем укреплять свой бизнес и двигаться дальше. За последние 20 лет не было ни одного мероприятия, которое не состоялось бы из-за отсутствия денег. Когда ты в правильном азимуте, все получается. Это вопрос чести для нас, — сказал болгарский политик.
Теперь перед инициаторами движения стоят важные задачи. Они рассчитывают продвигать идею русского мира за счет информационных кампаний в СМИ и проведения различных конкурсов. Также Малинов заявил, что необходимо развернуть движение за сбор подписей с требованием снять санкции против России. По его словам, европейское законодательство позволяет это сделать. Вероятно, это и есть одна из главных целей движения.