Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине Ван И: Китай готов помогать урегулированию кризиса на Украине вместе с Бразилией

Китай готов продолжать способствовать урегулированию украинского кризиса политическими методами вместе с Бразилией, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр 6 августа поговорил по телефону с главным специальным советником бразильского президента Селсу Аморимом, следует из заявления МИД Китая.

Китай и Бразилия могут продолжать поддерживать взаимодействие, совместно работать над продвижением группы «Друзей мира» для дальнейшего формирования консенсуса на Глобальном Юге по вопросу прекращения огня и боевых действий, содействия миру и переговорам, тем самым способствуя политическому урегулированию кризиса, — заявил Ван И.

Кроме того, Ван И отметил, что начало переговорного процесса между Россией и Украиной представляет собой поворотный момент в разрешении конфликта. Он напомнил о совместной инициативе с Бразилией, представленной в мае 2023 года вместе с Аморимом. По словам китайского министра, нынешние переговоры стали отчасти следствием этих дипломатических усилий двух стран.